برلمانيون يقاضون على عثمان والفاتح عز الدين

أعلن عضو البرلمان المستقل ، محمد طاهر عسل ، أن كتلة المستقلين ستفتح بلاغات جنائية في مواجهة كل من علي عثمان محمد طه والفاتح عز الدين ، خلال نهاية الأسبوع الحالي ، بخصوص تصريحات إعلامية لهما حملت تهديداً للشعب السوداني ، حسب قوله .
وأنتقد طاهر بحسب صحيفة الأخبار في حديثه تصريحات القياديين بالمؤتمر الوطني ، ووصفهما بالعجيبة والغريبة على الممارسة السياسية ، مردفاً خاصة أن حديث الفاتح عز الدين كان خلال اجتماع قطاع الحزب لذلك ليس حديثاً يعبر عن نفسه رغم تبرؤ الحزب منه ، وكان من الأفضل أن يعتذر الوطني للشعب السوداني ، وأكد أن كتلة المستقلين في اجتماعات مستمرة هذه الأيام مع بعض القانونيين لتقديم الاستشارة القانونية والطريقة التي يتم عبرها فتح البلاغات .
الخرطوم (كوش نيوز)
3 التعليقات
عمار
2019/01/16 at 1:09 م (UTC 2) رابط التعليق
تمام.
ابو عبدالرحمن
2019/01/16 at 2:18 م (UTC 2) رابط التعليق
تصرف حضارى… حتى لاياخذ أى شخص القانون بيده… على عثمان هو صاحب المقولة المعروفة (Shoot to kill)
أبو مجاهد
2019/01/16 at 2:53 م (UTC 2) رابط التعليق
هذا هو الاجراء الصحيح الذي يجب السير فيه بكل جدية وقوة حتى لا يتفوه من هو أحقر عند الله من ذبابة بكلام لا يليق بحق شعب وأمة بحالها.