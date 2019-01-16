مر عليه خمسة ولاة .. الخرطوم : الانتهاء من كبري الدباسين نهاية العام

توقعت ولاية الخرطوم، اكتمال جسر الدباسين بنهاية العام الجاري، وقالت وزارة البنى التحتية، أن مراحل تنفيذ الجسر قطعت مانسبته (80)% ويعتبر الجسر الذي بدأ العمل به منذ العام 2003 اكثر جسر استغرق أطول فترة زمنية على الإطلاق، اذ شهد الجسر مرور خمسة ولاة للخرطوم، ( مجذوب الخليفة، المتعافي، عبدالرحمن الخضر، عبدالرحيم محمد حسين وهاشم عثمان الحسين).
وتعهد الوالي هاشم الحسين، خلال تفقده الجسر، أمس بتوفير التمويل اللازم لإكمال جسر الدباسين الذي يربط بين الخرطوم وأمدرمان، خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن الجسر يعد الأطول في السودان، وعلى مستوى القارة الأفريقية. وأوضح الحسين أن مراحل تنفيذ الجسر قطعت شوطاً كبيراً من الإنجاز، وثمن جهود العاملين في تشييد الجسر من الشركات الوطنية والمهندسين والخبرات السودانية. وقطع بأن الجسر يمثل حلقة مهمة في خطة الولاية لتسهيل حركة النقل والمواصلات بحسب صحيفة مصادر. وفي السياق، قال وزير البنى التحتية والمواصلات بولاية الخرطوم، خالد محمد خير، إن العمل في الجسر تجاوز نسبة 80%.
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
الميكانيكي
2019/01/16 at 12:27 م (UTC 2) رابط التعليق
السنة الفاتت جابوكم في التلفزيون وعملتو اجتماع في الجسر وقلتو حيكتمل الكبري نهاية 2018 والافتتاح بداية السنة
هسة قلتو حيكتمل الكبري نهاية العام
ومن عام لي عام منعول ابوكم حرامية اولاد كلب لسة مصرين على السرقة والله انتو حرقكم أحياء لا يشفي غليل هذا الشعب