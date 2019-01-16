تجمع المهنيين يعلن عن موكب جماهيري نحو القصر الرئاسي بالخرطوم الخميس

أعلن تجمع المهنيين السودانين(مستقل يضم أطباء ومهندسين ومعلمين)، وأحزب معارضة، فجر الأربعاء، عن تسيير مواكب جماهيرية في 5 مدن سودانية، الخميس، من بينها موكب الخرطوم في “شارع القصر” حيث يقع القصر الرئاسي.
جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن تجمع المهنيين، وأحزاب معارضة، ومنظمات مدنية، منها “تحالف نداء السودان”، و”تحالف الإجماع الوطني”، و”التجمع الاتحادي المعارض” .
وقال البيان “ستتواصل المواكب يوم الخميس في عدد من المدن السودانية، منها حتى الآن الخرطوم، ومدني (وسط) وسنار(جنوب شرق)، ورفاعة (وسط)، وعطبرة (شمال)”.
وأضاف “فلنجعل من يوم الخميس،ضربة بداية قوية لمواكب جديدة في أيام قادمات، لتتوج بالإضراب السياسي والعصيان المدني، حتى نجبر هذا النظام على التنحي وتفككك بنيته الشمولية”.
وأشار تجمع المهنيين في دعوته للموكب الجماهيري، بصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أن موكب الخرطوم سيكون في شارع القصر حيث يقع القصر الرئاسي.
وسبق أن نظم تجمع المهنيين ثلاثة مواكب منذ اندلاع الاحتجاجات في البلاد، ديسمبر/ كانون الأول الماضي وسط الخرطوم ، بهدف تسليم مذكرة للقصر الرئاسي، تطالب البشير بالتنحي.
إلا أنه فشل في تسليم المذكرة لتصدى الشرطة وتفريقها المحتجين بالغاز المسيل للدموع في المرات السابقة
وأمس الثلاثاء، شهدت الخرطوم، احتجاجات ليلية في منطقة ” الكلاكلة، والثورات ” بالعاصمة الخرطوم، وهي الأولى من نوعها التي ينفذها تجمع المهنيين السودانيين، وأحزاب المعارضة.
وأعلنت أحزاب معارضة وتجمع المهنيين السودانيين، الجمعة الماضية، إطلاق أسبوع “انتفاضة المدن والقرى والأحياء” بعموم البلاد، للتظاهر والاحتجاج حتى إسقاط النظام.
وتشهد البلاد منذ 19 ديسمبر، احتجاجات منددة بتدهور الأوضاع المعيشية عمت عدة مدن بينها العاصمة الخرطوم ،أسفرت عن سقوط 24 قتيلًا وفق أخر الإحصائيات الحكومية، فيما تقول منظمة العفو الدولية إن عددهم 40.
وكالة الأناضول
1 التعليقات
ثائر
2019/01/16 at 3:37 م (UTC 2) رابط التعليق
تحالف قوى نداء السودان من طرف قوى سياسية معارضة مدنية ومسلحة مثل الجبهة الثورية المسلحة المكونة من
– “حركة تحرير السودان فصيل مني أركو مناوي”
-و”حركة تحرير السودان فصيل عبد الواحد نور”
– و”حركة العدل والمساواة” بقيادة جبريل إبراهيم
– و”الحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال”.
– و “حزب الأمة” القومي بزعامة الصادق المهدي”، و
“الحزب الشيوعي السوداني”
و”المؤتمر السوداني المعارض”
وحزبا “البعث” و”الناصريين”
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تحالف قوى الإجماع الوطني
ضم كل من:
حزب الامة بزعامة الصادق المهدي.
الحزب الشيوعي السوداني.
حزب المؤتمر الشعبي.
الحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال.
لحدي متين الناس ديل يدبرو ويخططو عشان يسرقو جهد الشباب الثورة دي شباب بس والنخبة المدمرة البلد زي وزي النظام العواليق الحاكم ونحنا كشباب ما ممكن نديها ليهم تاني لازم كلهم يزحو منها خلوها لينا برانا كشباب
ياخ قدر ما نفرح تجونا تطممو بطنا
تبا لكم