قيادية بالوطني: مرتبي ومرتب زوجي لا يكفيان لـ( حلة ملاح)

وصفت القيادية والبرلمانية عن حزب المؤتمر الوطني، عائشة الغبشاوي، الاحتجاجات التي تشهدها ولايات البلاد هذه الأيام بـ (الموضوعية) واعتبرتها تعبير صادق عن مستوى المعاناة، لكنها عادت وأكدت رفضها لكل أعمال التخريب والفوضى التي صاحبت التظاهرات.
وكشفت الغبشاوي عن معانة يعيشها الشعب، وأضافت ( على مستواي الشخصي أعاني معاناة كبيرة مع ارتفاع الأسعار لدرجة أن دخلي ودخل زوجي لا يكفيان لـ (حلة ملاح وخبز وكسرة) بحسب صحيفة مصادر. وبينت أن مقترح وزير المالية الأسبق على محمود بالرجوع للكسرة بات هو الآخر عسيراً في ظل انعدام السيولة، وتابعت (وفقاً لكل ذلك أرى الاحتجاجات موضوعية وما فيها حاجة.
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
nOM
2019/01/16 at 12:46 م (UTC 2) رابط التعليق
كويس انت وزوجك بتعملوا، جماعتك لما استلموا السلطة انهوا خدمات الجميع، الا من كان على دينهم.
احمدي ربك لو اي حكومة غير الانقاذ لا انتي ولا زوجك موش ح يلاقوا عمل