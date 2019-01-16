محام المتهم بانتحال صفة “حميدتي” يتسبب في تأجيل محاكمته للمرة الثانية

تسبب محام المتهم الرابع نزيل (بسجن كوبر) بانتحال صفة قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي” في تأجيل جلسة أمس (الثلاثاء) للمرة الثانية، بعد تقديمه طلباً يلتمس فيه التأجيل لظروف خاصة، وحددت المحكمة السابع والعشرين من الشهر الجاري موعداً للجلسة القادمة.
ويواجه الاتهام معه ثلاثة آخرون بانتحال صفة الموظف العام وبابتزاز مواطن بانتحال صفة “حميدتي” والاستيلاء منه على أموال بعد إيهامه بترخيص سيارته، نظراًً لعلاقاتهم بشرطة المرور.
وحسب الاتهام فإن استخبارات الدعم السريع كانت قد أوقفت ثلاثة متهمين بعد رصدها لمعلومات بالتلاعب باسم قائدها، وأسفرت التحريات معهم عن الوصول إلى المتهم الرابع وتبين أنه نزيل بسجن كوبر، وسجله الجنائي موسوم بـ(186) بلاغاً وفقاً لمواد مختلفة، إلا أنهم أنكروا التهمة ونفوا صلتهم بالواقعة في وقت أثبت الاتهام الذي تمثله الإدارة القانونية لقوات الدعم السريع ونيابة أمن الدولة، تواصل المتهمين مع بعضهم بواسطة شركات الاتصال بعد حصوله على أرقام هواتفهم وتقرير يوضح عدد الاتصالات بينهم، حيث دونت ضدهم نيابة أمن الدولة بلاغات وقدمتهم للمحكمة.
صحيفة السوداني.