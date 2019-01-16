احتراق مباني محلية عطبرة للمرة الثانية في غضون شهر

شب حريق في مباني محلية عطبرة بولاية نهر النيل، أمس، نتيجة تماس كهربائي، دون وقوع خسائر في الأرواح. وتعتبر الحادثة الثانية بعد أقل من شهر على حرق مباني المحلية بواسطة متظاهري الاحتجاجات الأخيرة.
وقال معتمد المحلية علي عبداللطيف لـ”الشروق”، إن النيران اندلعت في الطابق العلوي من مباني المحلية من الناحية الغربية، قبل أن تنتقل إلى الطابق الأرضي، وأوضح أنها أحدثت أضراراً كبيرة بممتلكات وأجهزة ومعدات المحلية.
ونفى عبداللطيف وجود شبهة جنائية وراء الحادثة.
وقال معتمد المحلية، إن النيران اشتعلت عقب مغادرة العاملين بعد انتهاء دوام العمل، وأكد أن قوات الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق، وذكر أن السلطات لم تتمكن بعد من حصر الخسائر.
صحيفة السوداني.