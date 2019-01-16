الشعبي: توصيات الحوار “وثيقة عهد” ولن نتركها مهما تعالت الأصوات

أكد حزب المؤتمر الشعبي تمسكه بمخرجات الحوار الوطني، في وقت قال فيه إن الحزب ملتزم بمشاركته في حكومة الوفاق .
وقال د. أبوبكر عبد الرازق القيادي بالمؤتمر الشعبي في تصريح لــ(smc) إن توصيات الحوار الوطني إلتزام أخلاقي يدعو إلي التحول والسلام والإستقرار، مؤكداً أن الحزب لن يفرط أو يتنازل عنها ، مطالباً الحكومة والمؤتمر الوطني بضرورة إنفاذ التوصيات الإقتصادية التي جاءت في الحوار الوطني لإخراج البلاد من هذه الأزمة.
وأضاف عبدالرازق أن المؤتمر الشعبي يعتبر الحوار الوطني وثيقة عهد ونتاج مشترك بين الحزب والحكومة، وزاد قائلاً : “لن نتركها مهما تعالت الأصوات” واصفاً توصيات الحوار الوطني بالممتازة وقال إنه آن الأوان لتنفيذها .
الخرطوم (smc)
1 التعليقات
عدنان طاهر
2019/01/16 at 11:53 م (UTC 2) رابط التعليق
غريب ما يفعله الكيزان لم تراعوا عهدكم مع الله وتتمسكوا بعهدكم مع الحزب الحاكم وتدافعوا عن الباطل . حسبنا لله ونعم الوكيل .