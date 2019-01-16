إتجاه للطعن في قرار إلغاء تبرئة مسئولين بهيئة الآثار

لوح محامي للمحكمة أمس بتقديمه طعن للمحكمة العليا ضد قرار محكمة الإستئناف بالغاء براءة موكليه مدير الهيئة العامة للآثار والمتاحف وامينة امانة المتحف القومي من تهمة الاشتراك الجنائي وخيانة الأمانة ومخالفات قانون ولائحة الإجراءات المالية والمحاسبية وتبديد المال العام في مبلغ (50) الف جنيه .
والتمس محامي دفاع المتهمين _بحسب مصادر مطلعة لـ(الإنتباهة) من محكمة جنايات جرائم الفساد ومخالفات المال العام ، بإمهاله فرصة وتأجيل جلسة المحاكمة الى حين تقديمه طعن للمحكمة العليا الخرطوم ضد قرار محكمة الاستئناف الخرطوم الذي الغى براءة موكليه في الدعوى الجنائية .
في المقابل أبدى ممثل الاتهام وكيل نيابة الاموال العامة أبقراط عبدالله خضر ، استغرابه من طلب الامهال من قبل الدفاع ، وشدد بقوله للمحكمة علي أن سير جلسات المحاكمة لا يمنع الدفاع من تقديم طعنه للمحكمة العليا ما لم تطلب ملف أوراق القضية من محكمة الموضوع .
في ذات الوقت قطعت المحكمة التي يترأسها القاضي المشرف فهمي عبدالله مالك، موعداً آخر للسير في اجراءات القضية بعد إعادتها من محكمة الاستئناف . الجدير بالذكر ان محكمة الاستئناف الخرطوم في وقت سابق قد الغت قرار براءة مدير الهيئة العامة للآثار والمتاحف وامينة امانة المتحف القومي من تهمة الاشتراك الجنائي وخيانة الأمانة وتبديد المال العام في الدعوى الجنائية ، وأمرت محكمة الاستئناف بحسب مصادر (الإنتباهة) بإعادة ملف القضية مرة اخرى لمحكمة الموضوع بمحكمة جرائم الفساد للنظر فيه ، ونبهت الاستئناف في قرارها إلى ان هناك بينة ترقي لادانة المتهمين في الدعوى الجنائية .
وتشير الوقائع الى أن نيابة الاموال العامة قدمت المتهمين للمحاكمة ، عقب اتهامهما باستلام مبلغ (50) الف جنيه مقابل خدمات قيام مهرجان الحقيبة بالمتحف في العام 2017م.
صحيفة الانتباهه