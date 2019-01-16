سفر اثنين من (القطط السمان) للعلاج بالخارج

أعلن رئيس هيئة الاتهام في محاكمة (7) مصرفيين ورجال أعمال يواجهون تهماً بغسيل الاموال ومخالفة قانون الثراء الحرام والمشبوه، عن منح المحكمة إذنا لإثنين من المتهمين بالسفر لظروف العلاج .
إذن سفر للعلاج
وشددت محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام برئاسة القاضى رافع عبد النور محمد، علي ضامن المتهمين الاول والثالث بالالتزام لإحضارهما في الجلسة القادمة بمنتصف مارس القادم ، فيما مثل بالمحكمة ضامن المتهمين (الاول والثالث ) امام المحكمة وكشف لها عن تغيب المتهمين عن جلسة المحاكمة بالامس بعد اخذهما الاذن من المحكمة وذلك لمتابعة العلاج، منوهاً الى ان المتهم الاول محددة له مقابلة الطبيب بالامس لذلك لم يتمكن من الحضور للمحكمة ، الى جانب افادته بسفر المتهم الثالث لمصر مع والدته للعلاج في حالة اضطرار ، والتمس الضامن من المحكمة الامهال وتأجيل الجلسة لاخرى ، فيما وافقت المحكمة علي طلب التأجيل مع الزامها الضامن باحضار المتهمين في الجلسة المقبلة.
إحجام عن المناهضة
وقال رئيس هيئة الاتهام رئيس نيابة أمن الدولة بابكر عبد اللطيف ، رداً على تأجيل جلسة المحاكمة (أمس ) بانهم كاتهام علي علم بان المحكمة قد اصدرت قراراً بموجب سلطاتها التدبيرية ووفقاً لاحكام نص المادة (58) من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م بمنح المتهمين إذنا بالسفر لظروف انسانية قدرها (الشاكي) أيضا ودفع بموافقته على سفره ، مؤكداً بانهم كاتهام أيضا خاطبوا المحكمة مستندين الى ذات الاسباب وتلك الظروف ، وأردف بقوله : علاوة على ذلك فان ضامن المتهمين قد أوضح للمحكمة الظروف تحجبنا عن مناهضتها ومن ثم قبول ذلك العذر ، مشدداً علي انهم كإتهام لديهم الرغبة القانونية الواضحة بان تستمر المحاكمة في حضور جميع المتهمين بإعتبار إنها مرتبطة بهم جميعاً وفقاً لمواد الإتهام الموجهة ، وختم رئيس هيئة الإتهام حديثه للمحكمة قائلاً : بانهم يلتمسون تحديد جلسة اخرى لمواصلة السير في المحاكمة ، في المقابل حددت المحكمة جلسة السابع عشر من مارس القادم لمواصلة السير إجراءات المحاكمة .
هيئتا الاتهام والدفاع
الجدير بالذكر انها الجلسة الخامسة على التوالي التي تؤجل خلالها جلسة محاكمة المتهمين في القضية ، فيما رصدت(الإنتباهة ) بان هيئة الاتهام تضم كلا من رئيس نيابة امن الدولة بابكر عبداللطيف ، ووكيل اعلى نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه مجدي حسن عبدالحليم ،اضافة الى رئيس النيابة العامة قطاع امدرمان ياسر احمد محمد ،فيما مثل بالمحكمة المتحري وكيل اعلى نيابة امن الدولة معتصم عبدالله محمود ، الي جانب مثول المحامي تاج السر عكاشة ، عن مجموعة الدفاع للمتهم الثاني ، اضافة الى مثول المحامي عماد ميرغني دفاعاً عن المتهم (الرابع)، بجانب مثول المحامى أحمد القاسم دفاعاً عن المتهم الخامس ، فيما مثل الخبير القانونى د.عادل عبدالغني ، محامى دفاع عن المتهمين (السادس والسابع ).
تقرير : رقية يونس
صحيفة الانتباهه.