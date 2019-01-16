مصر: استقرار السودان جزء لا يتجزأ من استقرار البلدان العربية

جدّد سفير القاهرة لدى البلاد، حسام عيسى، يوم الأربعاء، التأكيد على موقف بلاده الداعم للاستقرار في السودان، وقال إن ذلك يعتبر جزءاً لا يتجزأ من أمن واستقرار البلدان العربية.
وقال عيسى عقب لقائه ضمن سفراء المجموعة العربية بمساعد الرئيس، فيصل حسن إبراهيم، إن الاجتماع اتسم بالشفافية واطمأننا عبره على استقرار الأوضاع في البلاد، والجهود التي تبذلها الحكومة لمعالجة الأزمة.
وأوضح أن سياسة بلاده تقوم على دعم الاستقرار في السودان، وأن القاهرة ماضية قدماً في تعزيز علاقاتها بالخرطوم على كافة المستويات.
وأضاف “سنعلن قريباً عن البدء في مشروعات استراتيجية بين البلدين، حتى يعلم الجميع أن الحكومتين تقوم أولوياتهما على التنمية المشتركة ورفع المستوى المعيشي لمواطنينا”، وزاد “الاستقرار والأمن في السودان جزء مهم بالنسبة لنا في مصر والعكس صحيح”.
بدوره قال سفير سلطنة عمان بالسودان، سليمان بن سعود، إن سفراء المجموعة العربية اطلعوا على الأوضاع التي تشهدها البلاد، وإن التنوير المقدم يعتبر مهماً ويؤكد حقيقة تلقينا المعلومات من مصادرها الحقيقية.
وأعرب عن أمنياته بدوام الاستقرار والخير والتقدم في السودان.
شبكة الشروق