دبلوماسي سوري: ما يحدث في السودان تضليل إعلامي استُغل سياسياً

قال سفير الجمهورية العربية السورية، لدى الخرطوم، حبيب عباس، يوم الأربعاء، إن ما يجري في السودان فيه الكثير من التضليل الإعلامي والمعلومات المغلوطة التي ترد عبر بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي وتم استغلالها سياسياً.
وأعلن عباس، في تصريحات لـ”الشروق”، عقب لقائه بمساعد الرئيس، فيصل حسن إبراهيم، عن موقف حكومة بلاده الداعم للشعب السوداني وحكومته.
وأضاف “نحن على ثقة أن حكم الرئيس عمر البشير والقيادة السودانية قادرة على تجاوز الأزمة التي تم استغلالها واستثمارها سياسياً من قبل جهات أخرى”.
ومضى بالقول “ما نراه في السودان طبيعي الناس يمارسون حياتهم ونشاطهم بصورة طبيعية وعادية”، وأضاف “نأمل أن نرى الهدوء والاستقرار في السودان قريباً وأن تحل كل المشكلات الاقتصادية”.
وقدم مساعد الرئيس، فيصل حسن إبراهيم، تنويراً شاملاً لسفراء المجموعة العربية المعتمدين لدى البلاد، أوضح فيه مجمل الأوضاع والحلول التي ابتدرتها الحكومة وتعمل على تنفيذها.
شبكة الشروق