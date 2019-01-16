الناشطة المعارضة ”تراجي” في تسجيل مثير، تدعو للحوار وتقول الشعب ” فَتـَر”والوطني الآن عبر الأزمة أكثر تماسكاً، والبشير لن ينهد

في تسجيل صوتي فاجأ الأوساط السياسية، قالت الناشطة السودانية المعارضة “تراجي مصطفى” المقيمة بكندا، إن الحزب الحاكم في السودان عاد أكثر تماسكاً وعبر الأزمة التي يمر بها، وأن الرئيس السوداني له خبراته الطويلة في التغلب على الأزمات والتحديات التي لاقته طوال وجوده على دفة الحكم، وقد عبرها بدهاء وحنكة، ولن ينهد.
وتساءلت “تراجي” في تسجيلها الصوتي لو سألونا بأمانة هل الحزب الحاكم الآن مهلهل أم متماسك ? أجابت أن المنطق يقول الناس ديل متماسكة وعبروا الأزمة، وهذا الثبات والعبور ثلاثة أرباعه كان متوقفاً على “البشير”، الذي أثبت للمرة المليون خطورته وإستراتيجيته في التعامل مع الأزمات والتقلب في الحلفاء بالخارج، وقد عبر بعواصف وتحديات، والذين أرادوا أن يقللوا من قدراته الذهنية وتركيزه، لعلمكم هذا الرجل يثبت للمرة المليون قدراته على تجاوز الأزمات.
وكشفت “تراجي” عن عودة الإسلاميين الذين ابتعدوا، وقربتهم هذه الأزمة، ورتب الحزب صفوفه، و دعت “تراجي” لكشف الفساد بالأدلة ونشرها، وأن محاربة تيارات الفساد أصبح جاداً وحقيقي، وعلينا بكشفه بتوثيق حقيقي دون مكايدات، ومخابرات “قوش” جاهزة لجمع أي معلومات.
كما دعت “تراجي” إلى الحوار والسلام، قائلة إن الخلاصة للعاملين فيها أعداؤه أو أصحابه، عليهم معرفة قدرات خصمهم واحترامها، مضيفة: انتم أمام رجل داهية ومن الأفضل تقدير العدو قبل الصديق، والكلام دا بنقولوا للمعارضة لكي تضع عقلها في رأسها وتعرف، لان هذا الشعب قد “فتر” من الخداع والوهم، فعلينا بالسلام وضم الصفوف، وأن البشير لن ينهد باخوي وأخوك.
ويشهد السودان مظاهرات قادها “تجمع المهنيين” المعارض في عدة مدن، منددة بالنظام السوداني، ومطالبة برحيل البشير.
الخرطوم (كوش نيوز)