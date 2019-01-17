“معتز موسى” يدشن أسواق الشباب للبيع بسعر المصنع

يدشن رئيس مجلس الوزراء القومي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الأستاذ “معتز موسى” أسواق الشباب للبيع بسعر المصنع بالساحة الخضراء في الرابعة من عصر اليوم (الخميس).
وأشار رئيس الاتحاد الوطني للشباب السوداني “محمود ود أحمد” إلى أن هذه الأسواق تأتي ضمن مشروع اقتصادي يتبناه الاتحاد عبر شركائه من أصحاب المصانع والشركات الوطنية، وأوضح أنه يهدف لتوفير السلع والبيع بسعر المصنع، وتعهد بقطع الطريق أمام الجشعين من السماسرة والوسطاء، الذين يستغلون حاجة المواطن.
وأعلن تدشين الأسواق اليوم (الخميس) بالساحة الخضراء بمشاركة أكثر من (53) مصنعاً وشركة وافقوا على البيع بسعر المصنع.
وأعلن عن اكتمال ترتيبات أسواق (وفرة) ، لصغار المنتجين التي تنفذها مشاريع استقرار الشباب التابعة للاتحاد الوطني، ودعا حكومات الولايات لتخصيص المواقع لإقامة هذه الأسواق.
وأكد “ود أحمد” استمرار جهود الاتحاد في العمل على لعب دور يسهم في تخفيف الضغوط التي تعيشها الأسر جراء زيادة الأسعار، وأوضح أن الأسواق ستستمر لمدة ستة أشهر، وأضاف : نعمل على أن تكون هذه الأسواق ثابتة على مدار العام لتسهم في خفض أسعار السلع الغذائية للمواطنين، وأثنى على دور المصانع والشركات الوطنية.
يذكر أن هذه الأسواق توفر كافة متطلبات المواطنين، ويعتبر مشروع (وفرة) شراكة حقيقية بين صغار المنتجين والمصانع والشركات لتوفير مستلزمات المواطنين.
الخرطوم /سيف جامع
صحيفة المجهر السياسي
1 التعليقات
اسامة محمد عبد اللطيف
2019/01/17 at 10:08 ص (UTC 2) رابط التعليق
لو عمدت الحكومة لهذا النوع من الحلول الممتازة واستمرت به لخار التجار والجشعين منهم وارخو اسعارهم وسياطهم عن ظهر المواطنين .
الأهم من ذلك أن تستمر ، ولا يلتفتوا للتجار الجشعين الذين سيعمدون إلى الجرسة وسيقولون أنهم يدفعون الضرائب للحكومة