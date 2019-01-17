الحزب الحاكم بالسودان يدعو الشباب لعدم المشاركة بمسيرات الخميس

دعا المكتب القيادي للحزب الحاكم بالسودان، الطلاب والشباب لعدم المشاركة بالمسيرات الجماهيرية المقررة، الخميس، مشيرًا أنها “دعوات تضر بالبلاد”.
جاء ذلك في تصريحات إعلامية لمساعد الرئيس السوداني، فيصل حسن إبراهيم، فجر الخميس، قبل ساعات من موعد انطلاق مواكب، ومسيرات جماهيرية في 12 مدينة.
تصريحات إبراهيم، جاءت عقب اجتماعٍ للمكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني، بحضور الرئيس السوداني عمر البشير، وفق مراسل الأناضول.
وقال إبراهيم “ندعو أبناءنا الطلاب والشباب إلى تفعيل الروح الإيجابية والحفاظ على ممتلكاتهم وأمنهم وسلامتهم، وعدم الإلتفاف إلى الدعوات التي تضر بالبلاد”.
وأوضح إبراهيم الذي يشغل منصب نائب رئيس الحزب، أن المكتب القيادي وقف على قضايا الراهن بالبلاد اقتصاديا وسياسيا وتنفيذيا.
وأضاف أن “الاجتماع أكد على الاهتمام بقضايا الشباب والأجيال الصاعدة في التشغيل والتوظيف وإدارة الحوار معهم والإقتراب من همومه.
و أشار إلى أن المكتب القيادي دعا إلى مزيد من الاهتمام بقضايا معيشة الناس وضبط الأسعار.
وأمس، الأربعاء فرقت الشرطة السودانية احتجاجات منددة بتدهور الأوضاع المعيشية في البلاد في عدد من المدن.
والأربعاء، أعلن “اتحاد المهنيين السودانين” (مستقل / يضم معلمين وأطباء ومهندسين)، وأحزب معارضة تسيير مواكب جماهيرية في 12 مدينة سودانية، الخميس، بينها موكب بالعاصمة الخرطوم، وتحديدا في “شارع القصر” حيث يقع القصر الرئاسي.
وسبق أن نظم تجمع المهنيين ثلاثة مواكب، وذلك منذ اندلاع الاحتجاجات بالبلاد في ديسمبر / كانون الأول الماضي وسط الخرطوم، بهدف تسليم مذكرة للقصر الرئاسي، تطالب الرئيس عمر البشير بالتنحي.
إلا أنه فشل في تسليم المذكرة كل مرة لتصدي الشرطة وتفريقها المحتجين بالغاز المسيل للدموع.
ويشهد السودان منذ 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، احتجاجات منددة بتدهور الأوضاع المعيشية ومطالبة بإسقاط النظام، عمت عدة مدن بينها العاصمة، وأسفرت عن سقوط 24 قتيلا، وفق آخر الإحصاءات الحكومية، فيما تقول منظمة العفو الدولية إن عددهم 40.
وكالة الأناضول
2 التعليقات
الميكانيكي
2019/01/17 at 10:12 ص (UTC 2) رابط التعليق
ما نطلع ؟؟
ما نحن خلاص طلعنا خلااااص
ما نحن عرفنا طريقنا خلااااص
تسقط بس ………. طريق الخلااااص
يا فيصل انت ولا حاجة ،، انت ما تساوي عند الشعب حشرة
انت تخرس بس
خلي رئيسك هو اليقول لينا
ارجوكم ما تطلعوا
ولازم يكون جاثيا على ركبتية
حافيا بلا نعليه
،، حاسرا خائبا
ذليلا
يجي رئيسك ينذل ويعتذر
يندم ويتشفع في
في اي زول ظلمه
في اي حجر داس عليه
في اي حتة طين سرق نداها
واي قطرة موية و اي نبتة سرق شذاها
وبعد داك
برضو حنطلع
عشان نكسر قيود الذل
ونمسح رهبة الخوف من قلوبنا
وحتسق بس
عشان نحن اصحاب الحق
نحن اصحاب البلد
نحن السادة في بلد الاسياد
في البلد الابدا ما فيها زولا ما سيد
من أقصاها ليييي أقصاها
وابدا ما فيها أدناها
الميكانيكي
2019/01/17 at 10:15 ص (UTC 2) رابط التعليق
وتسقط بس