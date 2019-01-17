التربية: الامتحان التجريبي للمرحلة الثانوية الأحد المقبل

حددت الإدارة العامة للمرحلة الثانوية بوزارة التربية والتعليم العام الامتحان التجريبي لولاية الخرطوم ، في العشرين من الشهر الجاري ويستمر لمدة اسبوع على أن تبدأ امتحانات النقل للصفين الأول الثاني من شهر فبراير المقبل ، وذلك من اجل الترتيب المبكر لامتحان الشهادة الثانوية الذي تقرر له الثاني من مارس 2019 بحسب صحيفة آخر لحظة ، وأستمع مدير الإدارة العامة للمرحلة الثانوية خليفة بابكر ، في اجتماعه مع مديري المحليات للتقارير المقدمة من الأقسام المختلفة فضلاً عن تقارير مفصلة عن سير الدراسة في المرحلة الثانوية ، بجانب سير الدراسة في الولاية في أيامها الثلاثة .
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
عادل
2019/01/17 at 11:08 م (UTC 2) رابط التعليق
طيب الرأي كيف لو أضرب المعلمون … ؟