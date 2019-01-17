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سياسية

2019/01/17

2019/01/17


التربية: الامتحان التجريبي للمرحلة الثانوية الأحد المقبل



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حددت الإدارة العامة للمرحلة الثانوية بوزارة التربية والتعليم العام الامتحان التجريبي لولاية الخرطوم ، في العشرين من الشهر الجاري ويستمر لمدة اسبوع على أن تبدأ امتحانات النقل للصفين الأول الثاني من شهر فبراير المقبل ، وذلك من اجل الترتيب المبكر لامتحان الشهادة الثانوية الذي تقرر له الثاني من مارس 2019 بحسب صحيفة آخر لحظة ، وأستمع مدير الإدارة العامة للمرحلة الثانوية خليفة بابكر ، في اجتماعه مع مديري المحليات للتقارير المقدمة من الأقسام المختلفة فضلاً عن تقارير مفصلة عن سير الدراسة في المرحلة الثانوية ، بجانب سير الدراسة في الولاية في أيامها الثلاثة .

الخرطوم (كوش نيوز)

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