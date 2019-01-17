لجنة تقصي الحقائق للأحداث الأخيرة تؤدي القسم

أدى القسم أمام رئيس الجمهورية المشير “عمر البشير”، أمس (الأربعاء)، بالقصر الجمهوري أعضاء لجنة تقصي الحقائق في الأحداث التي صاحبت الاحتجاجات الأخيرة في بعض ولايات البلاد التي شكلها رئيس الجمهورية استناداً إلى قانون لجان التحقيق لسنة 1954، بحضور وزير العدل رئيس اللجنة الدكتور “محمد أحمد سالم”.
وأوضح وزير العدل في تصريحات عقب مراسم أداء القسم أن اللجنة تتكون من عدد من وزراء الدولة بوزارات مجلس الوزراء والحكم الاتحادي والإعلام والاتصالات وتقانة المعلومات، بالإضافة إلى ممثلي وزارة الداخلية وجهاز الأمن والمخابرات الوطني والنيابة العامة.وأبان أن مهمة اللجنة تتمثل في جمع الحقائق حول الأحداث الأخيرة التي صاحبت الاحتجاجات في بعض ولايات البلاد، علاوة على حصر الخسائر وتحديد حجم الأضرار وبحث إمكانية جبر الأضرار ورد المظالم، بالإضافة إلى تحديد المسؤولية.وأكد وزير العدل حياد اللجنة وتمتعها بالاستقلالية الكاملة حتى تؤدي دورها على الوجه الأمثل.
صحيفة المجهر السياسي
3 التعليقات
Moh
2019/01/17 at 10:28 ص (UTC 2) رابط التعليق
هو فضل فيها حقائق يا سعادتك كل شئ واضح ما في شئ يحتاج توضيع بس شوف القناصة الشتغلوا الشغل دة ما في زول عارفهم – شوف مين الأوكل ليهم المهمة سواء كان في جهاز المخابرات أو المليشيات الخاصة وأستبعد أن يكون للشرطة يد ؟؟؟
لكن سعادة الرغيفة بقت مشكل خليها كباية الشاي ؟؟ زمان كان بنضرب مثلا للفقر وسوء الحال : كا أقرض لي رغيفة بيشاي – لا الرغيفة موجودة ولا الشاي موجود ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ضيعت كل حاجة لامن وصلت لضياع الرغيفة ؟؟؟؟ الله يعينك
كاب الجداد
2019/01/17 at 12:27 م (UTC 2) رابط التعليق
ما بيحلكم
تسقط بس
هذا لعب على الذقون ومحاولة لخداع الشعب والمجتمع الدولي
لن يكون هناك تحقيق ولا يحزنون. شفتوا ليكم قاتل بيحاكم ويدين نفسو
سمعنا من قبل عن تشكيل لجنة تحقيق في قتل ضحايا أحداث سبتمبر 2013 والنتجة: دغمسة وتضليل
Magdi
2019/01/18 at 10:22 ص (UTC 2) رابط التعليق
الله على الظالم …
صبراً جميل إخوتي وأخواتي ان شاء الله ربنا ينتقم منهم واحد واحد
وسترون كيف الأيام الماضية من الإحتجاجات مدى الحقد والتشفي في نفوس هؤلاء الأسلاميين
والإسلام بريء من افعالهم
حسبنا الله وعم الوكيل