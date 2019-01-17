السجن عامين والغرامة (15) ألف جنيه لفتاة أجهضت حملها

أوقعت محكمة جنايات الخرطوم وسط برئاسة القاضي “كمال الدين” أمس (الأربعاء)، عقوبة السجن عامين والغرامة (15)ألف جنيه وفي حال عدم الدفع السجن (6) أشهر في مواجهة فتاة أدانتها المحكمة بمخالفة المادة(145/135)الإجهاض والحمل سفاحاً، كما قضت بالسجن ستة أشهر والغرامة(15)ألف جنيه في مواجهة المتهم الثاني تحت تهمة المعاونة والتستر على المتهمة الأولى في إجراء عملية الإجهاض وذلك داخل إحدى الشقق بحي بالخرطوم .
في ذات القرار أعلنت المحكمة براءة المتهمة الثالثة زوجة طبيب شهير بإجراء عمليات الإجهاض للفتيات الحوامل سفاحاً، وذلك لعدم كفاية البينات في مواجهتها .
وبحسب قضيه الاتهام فإن معلومة توفرت لدى شرطة النظام العام بالخرطوم عن وجود شاب أجنبي وفتاة داخل شقة بالرياض ، وفور التأكد من المعلومة تحرك فريق من أفراد الشرطة وتم مداهمة الشقة وإيقاف المتهمين، و العثور على (10) أنصاص من حبوب الإجهاض ، وتم تدوين بلاغ في مواجهتهما وتقديمهما للمحاكمة .
الخرطوم ـ ام سلمة حسين
صحيفة المجهر السياسي