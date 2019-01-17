الشرطة تكشف تفاصيل ضبط (4) أشخاص يزورون مستندات الدولة

كشف ضابط بالشرطة الأمنية عن تفاصيل ضبط (4) أشخاص يقومون بتزوير مستندات مؤسسات الدولة الرسمية، وقال إن هناك معلومة توفرت عن أشخاص يقومون باستخراج شهادات جامعية وأخرى رسمية لمؤسسات الدولة مقابل مبالغ مالية أكثر من (2) ألف جنيه للمستند .
وأشار الشاكي أنه بعد التأكد من المعلومة تم عمل مبايعة وهمية لمستند ما بين المتهمين الأول والثاني ، وأثناء المبايعة تم ضبط المتهم الثاني رئيس لجنة شعبية بأبو أدم ، وأرشد إلى المتهم الثالث وعثر بحوزته على ختم وقسيمة وورق .
ونوه الشاكي أنه تم القبض على المتهم الرابع بشارع الحرية بالسوق العربي، وعثر على الأجهزة والشهادات المزورة وشهادات جامعية لكل الجامعات ، حددت المحكمة جلسة أخرى لسماع شهود الاتهام .
الخرطوم ـ المهدي عبدالباري
صحيفة المجهر السياسي