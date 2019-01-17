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سياسية

2019/01/17

2019/01/17


قرار وشيك بإعفاء مسؤولين وولاة



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علمت مصادر أن قرارات مهمة ستصدر خلال الأيام القادمة في إطار برنامج الدولة الإصلاحي ستشمل إعفاءات لعدد ممن تسببوا في الأزمات الأخيرة المتصلة بتوفير دقيق الخبز بالعاصمة والولايات وتوفير المحروقات والوقود والنقود.

وتفيد المصادر حسب صحيفة الأخبار أن القرارات ستشمل إعفاء عدد من الولاة الذين شهدت ولاياتهم أزمات غير مبررة في دقيق الخبز والوقود، وإعفاء الذين تسببوا في تعميق الأزمة من خلال التعامل غير الراشد مع المتظاهرين وتعيين بدائل لهم في المواقع التي يغادرونها، وتشير المصادر إلى أن هناك قرارات سابقة صدرت بمراسم جمهورية تضمنت إعفاء وتعيين عدد من المسؤولين في عدد من المواقع على مستوى وزراء دولة وقادة مجالس مختصة.

الخرطوم (كوش نيوز)

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