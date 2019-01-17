قرار بمنع فنانة مصرية من دخول الكويت … بسبب فيديو جريء

كشفت الإعلامية الكويتية مي العيدان، أن وزارة الداخلية الكويتية أصدرت قراراها بمنع دخول الراقصة المصرية الاستعراضية، سما المصري، للبلاد عقب فيديو الأبراج الذي وصفته بالـ”جريء”.
ونشرت سما المصري مقطع فيديو وهي تقف بفستان ضيق يظهر مفاتنها أمام أبراج الكويت، خلال تواجدها هناك لتصوير حلقة تلفزيونية.
وقالت العيدان عبر صفحتها على موقع “إنستغرام”: “اليوم وصلني خبر شبه مؤكد بأن وزارة الداخلية الكويتية أصدرت قرارا بمنع سما المصري من دخول أراضيها، أو إعطائها تأشيرة دخول بعد الفيديو الصادم”.
وأوضحت الإعلامية الكويتية، أن سما لم ترتكب أي إساءة خلال استضافتها ببرنامجها، لكن القرار جاء لنزولها في الشارع والإساءة لأحد رموز الكويت.
سبوتنيك