اسعار صرف الدولار والعملات مقابل الجنيه في السودان

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات الأجنبية في ( السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الخميس 17 يناير 2019م .
مؤشر النيلين لأسعار السوق (السوق الحرة، السوق السوداء ):
الدولار الأمريكي : 60.00جنيه
الريال السعودي : 16.00جنيه
مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
اليورو : 67.80جنيه
الدرهم الإماراتي : 16.43جنيه
مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
الريال القطري : 16.46 جنيه
الجنيه الإسترليني : 77.40جنيه
الجنيه المصري : 3.36جنيه
ملاحظة هامة: الأسعار هي للأغراض المعلوماتية فقط وموقع “النيلين” لا يضمن دقة الأسعار التي قد تختلف عن الأسعار الحقيقة لعوامل أخرى لا يمكن وضعها في الاعتبار ، عليه ننصح قبل القيام بأي عملية بيع أو شراء التأكد من الأسعار من مصادر أخرى.
ملحوظة: الأسعار أعلاه للتعامل النقدي (الكاش) في الخرطوم
1 التعليقات
عادل
2019/01/17 at 10:53 م (UTC 2) رابط التعليق
60 جنيهاً للدولار
دي خلاص سقطت