السودان يعلن سعيه لإنجاح مفاوضات افريقيا الوسطى

أكد الدكتور الدرديري محمد أحمد وزير الخارجية أن الجولة المقبلة لفرقاء أفريقيا الوسطى بالخرطوم في الرابع والعشرين من يناير الحالي تنعقد تحت مظلة الاتحاد الافريقي وفقاً لما تم التفاهم عليه مسبقا بين السودان والاتحاد الافريقي.
وقال الدرديري في تصريح لـ(وكالة السودان للأنباء) إن قيام هذه الجولة في الخرطوم يلقي عبئا كبيرا على السودان ومن ثم يتوجب علينا احسان الاستعداد لهذه الجولة لضمان انجاحها بالتنسيق مع الاتحاد الافريقي وكذلك دول الجوار الافريقي.
وأضاف الوزير أن مساعي وجهد السودان يتواصل في هذا الصدد حتى تنطلق هذه الجولة في موعدها المقرر وتحقيق النجاح والتوفيق لمفاوضات السلام في افريقيا الوسطى ويعود الاستقرار والسلام لهذا الجزء المهم من اقليمنا.
وفي سؤال لـ(سونا) حول ما قاله مفوض السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي اسماعيل شرقي من انهم يتوقعون أن ينجح السودان في التوفيق بين فرقاء افريقيا الوسطى مثل ما نجح في التوفيق بين فرقاء جنوب السودان قال الوزير “نحن نعتقد أن الثقة التي تولدت لدى الاتحاد الافريقي بشكل خاص ولدى الوسط الاقليمي اجمالا بأن السودان قادر على انجاح هذه الجولة وان جهود الرئيس البشير في تحقيق السلام في الجنوب سيتم استلهامها ايضا لإنجاح اغراض السلام في افريقيا الوسطى، نعتقد انه واحد من الاسباب الاساسية التي تجعلنا نستبشر أن هذه الجولة ستبلغ غاياتها وتصيب قدراً كبيراً من النجاح “.