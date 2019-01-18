برلماني بتشريعي الخرطوم: المتظاهرون يريدون (النكاح)

طالب النائب في تشريعي الخرطوم عوض عبد النور بتقديم مبادرات في المساجد لتزويج الشباب والفتيات بالعاصمة، ففيما حزم بأن خروج الشباب في المظاهرات ليس بسبب انعدام (الخبز والسيولة والوقود)، قال الشباب خرجوا في المظاهرات يريدون (النكاح) ويجب أن نعالج لهم هذه المشكلة.
وطالب النور، في مداولات النواب لخطة المجلس الأعلى للدعوة والإرشاد بتشريعي الخرطوم حسب صحيفة الإنتباهة أمس، بأن يكون الخطاب الديني في المساجد عن زواج الشباب، وقال يجب أن نخاطب الشباب بالأشياء التي تهمهم، وأضاف قائلاً الشباب الذين يقودون المظاهرات الآن همهم الزواج وليس الخبز، وشدد على ضرورة وضع خطة واضحة لتزويج الشباب والفتيات، وقال الشباب (ضاعوا).
الخرطوم (كوش نيوز)