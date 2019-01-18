مصرع شرطي مرور وموظف في حادث مروري بالنيل الأبيض
لقى شرطي مروري وموظف يتبع لإحدى المؤسسات حتفهما بعد أن دهستهما عربة بطاح بطريق الدويم بولاية النيل الأبيض، حيث تشير التفاصيل الكاملة حسب صحيفة الدار عندما كان الشرطي يقوم بعمله بالشارع قام بإيقاف سائق دفار وأثناء التحدث معه كان برفقته الموظف، فجأة جاء من الطريق المعاكس عربة بطاح فدهسهما مما تسبب في وفاتهما في الحال، وذلك بالقرب من منطقة (الأعوج)، وعقب وقوع الحادث قامت شرطة المرور بكل الإجراءات القانونية والفنية اللازمة وبأمر من النيابة والأورنيك الجنائي تم أخذ الجثث للمشرحة لمعرفة أسباب الوفاة كما دون بلاغ بدائرة الاختصاص.
الخرطوم (كوش نيوز)
المصدر : كوش نيوز