حمار يصرع طفلاً بعد سقوطه منه وجره على الأرض

لقى طفل يبلغ من العمر عشر سنوات مصرعه بإحدى المناطق التابع لمدينة الدويم بولاية النيل الأبيض وذلك بعد سقوطه من حمار الذي جره لمسافة طويلة حتى فارق الطفل الحياة.
وتعود التفاصيل حسب صحيفة الدار عندما كان المرحوم يعمل مع والده في الرعي وأثناء امتطائه الحمار الذي أسرع به فجأة ولم يستطع أحد السيطرة عليه إلا بعد فترة من الزمن، وبعد وقوع الحادث المؤلم قامت الشرطة بكل الإجراءات القانونية اللازمة وعند اكتمال العمل الفني أخذت الجثة لمشرحة الدويم لمعرفة أسباب الوفاة وتمت تدوين بلاغ بالحادث.
الخرطوم (كوش نيوز)