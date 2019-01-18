الشرطة تكشف تفاصيل مقتل قاصر علي يد والدتها بسبب علاقة عاطفية

كشفت الشرطة تفاصيل مثيرة حول مقتل فتاة على يد والدتها بضاحية دار السلام غرب أم درمان، وقال المتحري لدى مثوله حسب صحيفة المجهر أمس (الخميس)، أمام محكمة الأسرة والطفل أم درمان إن الشرطة تلقت بلاغاً بمقتل فتاة تبلغ من العمر (17) عاماً، وأوضح المتحري للمحكمة أن الشرطة سارعت إلى موقع الحادث وعثرت على الضحية ممددة داخل غرفة دون حراك، مضيفاً أن والدة الضحية كانت قامت بحبسها بإحدى الغرف ووثقتها بالحبال ومنعت منها الشراب والطعام بعد أن اكتشفت وجود علاقة عاطفية بين ابنتها وأحد الشبان، وواصل المتحري أن السيدة لم تكتف بحبسها فقط، وقامت بضربها بالعكاز، وقدم المتحري عدداً من معروضات الاتهام من بينها عكاز وجنزير، وقال المتحري أن الشرطة أوقفت الأم رهن التحقيق وسجلت اعترافاً قضائياً بالحادث، ووجهت لها المحكمة تهمة تحت المادة(130) القتل العمد.
الخرطوم (كوش نيوز)