ارتفاع معدل التضخم لشهر ديسمبر بالسودان إلى 72.94%

ارتفع معدل التضخم لشهر ديسمبر بالسودان إلى 72.94%، مقارنة بـ68.93% في نوفمبر الماضي. وسجل متوسط التغير الشهري للعام 2018 معدلاً بلغ 4.84%، وأعلى معدل سجله يناير 24.85% وأدناه سجله أكتوبر– 0.68 مقارنة بمتوسط التغير الشهري للعام 2017 البالغ 1.89%.
ووفقاً للجهاز المركزي للإحصاء سجل متوسط التغير الشهري لمجموعة الأغذية والمشروبات للعام 2018 معدلاً بلغ 5.45% أعلى معدل سجله شهر يناير 18.26% وأدناه سجله شهر أكتوبر – 1.26% مقارنة بمتوسط التغير الشهري لمجموعة الأغذية والمشروبات للعام 2017 الذي بلغ 2.35%.
وسجل معدل التضخم في المناطق الحضرية ارتفاعاً بلغ 68.25% بينما كان 62.67% في نوفمبر الماضي.
وأعلن الجهاز بحسب شبكة الشروف تسجيل 11 ولاية ارتفاعاً في معدل التضخم عن شهر نوفمبر الماضي وهي ولايات البحر الأحمر، جنوب دارفور، الخرطوم، الجزيرة، نهر النيل، شمال كردفان، النيل الأبيض، القضارف، جنوب كردفان، شمال دارفور، الشمالية.
بينما سجلت أربع ولايات انخفاضاً هي كسلا، النيل الأزرق، سنار وغرب دارفور.
الخرطوم (كوش نيوز) .