معتز : مدبرو الأحداث الحالية يسعون للإساءة للسودان

أكد الأستاذ معتز موسى عضو مؤتمر المنشية عضو المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني رئيس الوزراء لدى مخاطبته أمس ختام مؤتمرات البناء التنظيمي القاعدي لشعب الأساس للحزب بمحلية الخرطوم مؤتمر أساس المنشية بمنطقة البراري، أن الأحداث الحالية التي تشهدها البلاد يسعى مدبروها للإساءة للسودان وإدانته دولياً .
وشدد على أن السودان لم يسبق وأن أدين في ما يتعلق بحقوق الإنسان ولا في أضابير الأمم المتحدة بل أشيد بمجهوداته في تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في ربوع البلاد وفي خارجها وقيادته لحوار وطني شامل بين كل مكوناته السياسية تحت رعاية رئيس الجمهورية .
وأبان أن الأحداث الحالية تسعى للنيل من قيم الحوار الوطني ومخرجاته، مشددا على إشاعة قيم المودة والتآلف والتراحم وقبول الآخر بين الجميع من أجل الوطن وليكن شعار الجميع يبقى السودان.
وقال موسى بحسب – وكالة السودان للانباء – إن مشكلة توفر النقد ستحل نهائياً بحلول منتصف فبراير وحتى شهر مارس القادمين وأن كل مودع مال في البنوك يمكنه سحب أمواله في أي وقت، مبيناً أن مشكلة الخبز تم حلها أيضاً وأن الحكومة تعكف الآن على وضع وتنفيد سياسات تؤدي لذهاب الدعم في دقيق الخبز لمستحقيه تماماً .
وأردف رئيس الوزراء أن مشكلة الدواء أيضاً تم حلها نهائياً ولن تكون هناك أي مشكلات سواء في ما يتعلق بتصنيع الدواء داخلياً أم استيراده من الخارج، مؤكدا أن هناك سياسات ستوضع وتنفذ للحد من تهريب الجازولين والمواد البترولية وتوزيعها بعدل بين المواطنين.
وعلى صعيد متصل أوضح الأستاذ كامل مصطفى الأمين نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم أن مؤتمرات بناء الحزب بالولاية الغرض منها قيادة نفرة تنظيمية من أجل الوطن وتنفيذ مبادرات فكرية وثقافية وسياسية واقتصادية وتزكوية والسعي لحل مشاكل الناس وقيادة مبادرات اجتماعية داخل الأحياء والمساجد لنشر الفضيلة في المجتمع .
وشدد على أن مؤتمرات البناء لا تهدف فقط لانتخاب مؤسسات حزبية جديدة بانتخاب رئيس المؤتمر وأعضاء الشورى فقط، مؤكدا على ضرورة انعقاد هياكل شعب الأساس المنتخبة في شوراها ورئيس شعبة أساسها وبدأ العمل فوراً في أعمال الإحاطة بالعضوية، مبيناً أن المؤتمرات هي تحضير مبكر لانتخابات 2020م .
الخرطوم (كوش نيوز)