فيصل : مستغلو التظاهرات لم يلتزموا بالقانون والدولة تجتهد لحفظ الأمن

قال نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني، فيصل حسن إبراهيم، إن التظاهر والتعبير ممنوح بالدستور بضوابط ينظمها القانون بإجراءات محددة، مؤكداً أن من حاولوا استغلال التظاهرات السلمية المطلبية لم يلتزموا بتلك الإجراءات.
وأضاف خلال تقديمه تنويراً لسفراء الدول الأفريقية لدى الخرطوم، “لذلك من حق الدولة أن تعمل جهدها لحفظ أمن وسلامة المواطن وممتلكاته”.
وأكد أن الدولة قامت بدورها في ذلك ولم تتجاوز الإطار القانوني الذي ينظم عملها، مؤكداً مقدرة الدولة على تجاوز الأزمة خلال الأيام القادمة بما تتخذه من خطوات.
وأكد السفراء الأفارقة وسفير الاتحاد الأفريقي والـ”إيقاد”، حرصهم على استقرار الأوضاع الأمنية في السودان، مؤكدين دعم بلدانهم لما تتخذه الحكومة من معالجات.
وأشار السفراء بحسب شيكة الشروق إلى أن أي اضطراب أو عدم استقرار في السودان تتأثر به كل القارة الأفريقية، واصفين السودان بالدولة الاستراتيجية والمحورية وتمثل ركيزة للاستقرار في القارة، كما استنكروا محاولات بعض القوى السودانية استغلال التظاهرات الأخيرة لخلق مشاكل أكبر للسودان وأفريقيا.
وأشاد السفراء الأفارقة باعتراف الحكومة السودانية بالمشكلة وعملها الجاد لمعالجتها، واصفين ما اتُخذ من خطوات بالسليمة، مشدّدين على أن مثل هذه الأزمات الاقتصادية ليست حكراً على السودان، وأنها لا يجب أن تفضي إلى أي تدخلات خارجية في الشأن الداخلي للسودان.
الخرطوم (كوش نيوز) .