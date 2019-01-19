وفاة “مأساوية” لعروسين بـ”مصر” ثاني أيام عرسهما

لقي عروسان بمصر، مصرعهما إثر اختناقهما بالغاز داخل شقتهما في ثاني أيام عرسهما.
وفي التفاصيل، في صباح أمس الجمعة هاتفت أم العروس ابنتها لتخبرها بأنهم سيأتون مع الأقارب، فلم تجب، فظنت الأم أنها نائمة، كذلك أم العريس هاتفت ابنها فلم يجب.
أسرعت أم العروس وأسرتها إلى مكان إقامة ابنتهم مع زوجها، طرق الأب الشقة، فلم يجب أحد، وهرولت أم العريس فلم يجب أحد، وتعالت الأصوات والطرقات، دون فائدة ثم كسر الباب، وفقًا لـ”صدى البلد”.
ودخلت الأسرة لتجد العروسين محتضنين بعضهما البعض داخل الحمام، ولكنهما مختنقين بسبب غاز السخان الذى تسبب فى موتهما ليرحلا سويا وسط إغماءات، وصراخ أقاربهما.
صحيفة المرصد