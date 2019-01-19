امرأة “بروح شريرة” تشعل النار في زوجها .. والسبب “كلمة سر” الهاتف!

أقدمت امرأة إندونيسية على حرق زوجها وهو على قيد الحياة، لرفضه إخبارها بكلمة السر الخاصة بهاتفه الذكي.
طلبت الرمز السري
وذكرت صحيفة مترو، أن الحادث وقع في مقاطعة جاوا الشرقية الإندونيسية، بعد أن طلبت إلهام كاهياني (25 عاما) من زوجها أن يعطيها الرمز السري لهاتفه. ورفض زوجها ديدي بورناما البالغ من العمر 26 عاما، الذي كان يصلح سقف البيت، إعطاءها الرقم السري.
نشوب معركة بينهما
ونشبت بين الزوجين مشادة حادة، عندما نزل بورناما من السقف، وصفع زوجته كاهياني، التي لم تستسلم لزوجها واحتدمت “المعركة” بينهما.
سكبت إناء مليء بالبنزين وأحرقته
وأمسكت كاهياني بإناء مليء بالبنزين وسكبت محتوياته على زوجها، الذي كان يقف بالقرب منها، وأشعلت النيران به وأحرقته حيا.
إخماد الحريق
ولاحظ ألسنة اللهب رجل يدعى، أوجي، حيث ركض فورا إلى الزوجين وساعد في إخماد الحريق. ونقل بورنام إلى المستشفى، لكنه فارق الحياة بعد يومين متأثرا بحروقه واعتقلت زوجته.
صحيفة المرصد