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سياسية

2019/01/19

2019/01/19


علي حسنين بتوعد بجز رؤوس كل المناصرين للنظام


علي محمود حسنين

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هدد رئيس الجبهة الوطنية المعارضة الأستاذ علي محمود حسنين ، المحامي بجز رؤوس كل المشاركين والمتعاونين والمؤيدين لنظام الإنقاذ حال سقوطه .

وتوعد حسنين خلال مقابلة تلفزيونية مساء الجمعة على قناة (الحرة) الأمريكية في مواجهة الهندي عز الدين رئيس تحرير صحفة المجهر من الخرطوم ، توعد جميع مناصري الحكومة بالمحاكمات والسجون وأضاف: (عليهم أن يتحسسوا رقابهم) .

ورد عليه الهندي بحسب صحيفة المجهر بأنها لغة تصفوية وعنيفة ولا تشبه قيادي سياسي يطالب بالديمقراطية وقال الهندي: لماذا إذن تهاجم الفاتح عز الدين ، وانت تهدد الناس بجز الرؤوس؟ .

وعبر الهندي عن أسفه العميق على سقوط ضحايا في الاحتجاجات الأخيرة ، مشيداً على ضرورة الوصول لحل سياسي ينهي حالة الاحتقان التي تشهدها البلاد .

الخرطوم (كوش نيوز)

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1 التعليقات

      1. 1
        شكري

        2019/01/19 at 10:01 ص (UTC 2) رابط التعليق

        هوووووي يا عجائز اطلعوا منها دي ثورة شباب خااااصة.. يا شباب إحذروا أن تسرق منكم ثورتكم

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