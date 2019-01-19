علي حسنين بتوعد بجز رؤوس كل المناصرين للنظام

هدد رئيس الجبهة الوطنية المعارضة الأستاذ علي محمود حسنين ، المحامي بجز رؤوس كل المشاركين والمتعاونين والمؤيدين لنظام الإنقاذ حال سقوطه .
وتوعد حسنين خلال مقابلة تلفزيونية مساء الجمعة على قناة (الحرة) الأمريكية في مواجهة الهندي عز الدين رئيس تحرير صحفة المجهر من الخرطوم ، توعد جميع مناصري الحكومة بالمحاكمات والسجون وأضاف: (عليهم أن يتحسسوا رقابهم) .
ورد عليه الهندي بحسب صحيفة المجهر بأنها لغة تصفوية وعنيفة ولا تشبه قيادي سياسي يطالب بالديمقراطية وقال الهندي: لماذا إذن تهاجم الفاتح عز الدين ، وانت تهدد الناس بجز الرؤوس؟ .
وعبر الهندي عن أسفه العميق على سقوط ضحايا في الاحتجاجات الأخيرة ، مشيداً على ضرورة الوصول لحل سياسي ينهي حالة الاحتقان التي تشهدها البلاد .
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
شكري
2019/01/19 at 10:01 ص (UTC 2) رابط التعليق
هوووووي يا عجائز اطلعوا منها دي ثورة شباب خااااصة.. يا شباب إحذروا أن تسرق منكم ثورتكم