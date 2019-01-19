استقالة قياديين بالاتحادي الأصل من البرلمان

علمت مصادر عن تقديم نائبين من الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، استقالتهما من المجلس الوطني، هما د. علي عوض الله علي، وسمية كمبال، وعزت المصادر حسب صحيفة آخر لحظة الأسباب إلى الاحتجاجات التي تشهدها مدن البلاد جراء الأوضاع الاقتصادية، وتوقعت مصادر اتحادية خروج نواب آخرين حال استمرار الوضع.
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
Sabir
2019/01/19 at 10:14 ص (UTC 2) رابط التعليق
الأصل ( في ) أنَّ نُوَّاب الشعب ( يميلون ) للشعب ..
والحقيقة ( تكون ) بإذن الله إنحياز قوات الشعب ( المسلحة ) للشعب ..
..
وغداً ( لناظره ) قريب ..