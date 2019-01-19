(نشرة حمراء) لاسترداد متهمين بالتحريض من الخارج

قيدت نيابة أمن الدولة بالرقم (2018/11) في مواجهة (38) متهماً تحت المواد (66-69-77) من القانون الجنائي لسنة 1991م والمادة (17) من قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007م التحريض والإزعاج العام ونشر الأخبار الكاذبة والإخلال بالسلام والطمأنينة العامة وإشانة سمعة شخصيات طبيعية واعتبارية .
وشملت لائحة الاتهام صحافيين وناشطين أسفيريين منهم (28) مقيمون خارج السودان أصدرت في مواجهتهم نشرات حمراء (أوامر قبض) .
وحذر مصدر قانوني مسؤول وبحسب صحيفة الإنتباهة المواطنين والمقيمين من الضلوع في أي نشر أونقل مخالف للقانون من شأنه التشجيع والتحريض على العنف والتخريب .
الخرطوم (كوش نيوز)