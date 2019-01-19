الولايات المتحدة تترقب خسوف “قمر الذئب الدموي العملاق” غداً

إذا نظرت إلى السماء خلال ليل الأحد، وكانت صافية، فقد يكون بوسعك أن تشهد الخسوف الكلي لقمر الذئب الدموي العملاق عبر الولايات المتحدة.
وسيبدأ الخسوف الكلي قبل دقائق من منتصف الليل، في الساحل الشرقي للولايات المتحدة (05:00 بتوقيت غرينتش)، وقبل التاسعة مساء في الساحل الغربي، وقبل يوم من إحياء ذكرى مارتن لوثر كينغ جونيور، وهو عطلة وطنية للأميركيين.
ويعني هذا أن بوسع الكثير من المهتمين بمشاهدة النجوم السهر لوقت متأخر أو المشاركة في واحدة من العديد من حفلات المشاهدة التي يجري الترتيب لها من فلوريدا إلى أوريغون.
وسيستمر الخسوف الكلي لمدة نحو ساعة، وستكون أفضل رؤية له في الأميركيتين، وفق ما أفادت مجلة “ناشيونال جيوغرافيك”. وفي المجمل سيستمر الحدث الذي يشمل أيضاً الخسوف الجزئي قبل الخسوف الكلي وبعده، لمدة ثلاث ساعات ونصف الساعة.
ويحدث الخسوف الكلي للقمر عندما يتعامد القمر مع الشمس والأرض، مما يمنحه لوناً أحمر أو دمويا لمن يشاهدونه. أما القمر العملاق فيحدث عندما يكون القمر قريباً من الأرض، وأما القمر الذئب فهو الاسم التقليدي للقمر المكتمل لشهر يناير/كانون الثاني، عندما يكون عواء الذئاب الصوت الذي يساعد في تحديد الشتاء.
(رويترز)