محاكمة كفيف بتهمة بيع حبوب الإجهاض

وجهت محكمة النظام العام بالحاج يوسف تهمة لمتهم كفيف لمخالفته قانون الصيدلة والسموم بعد أن تم ضبطه وبحوزته حبوب إجهاض وأنواع أخرى .
وتشير تفاصيل البلاغ المدون بقسم الشرطة أبلغ الشاكي بأنه إثر معلومة وردت إليهم بأن المتهم يزاول مهنة بيع حبوب الإجهاض وبعد رصد المعلومة وبمبايعة وهمية بواسطة فتاة كانت كمصدر للشرطة تم توقيف المتهم وهو كفيف بالقرب من مستشفى شرق النيل وبحوزته حقيبة عثر بداخلها على عدد 350 حبة إجهاض كما تم العثور على 2 درب وجهاز لضغط الدم .
وبحسب صحيفة التيار، تم إقتياده الى قسم الشرطة ودونت بلاغاً في مواجهته وفقاً للمادة 15/39 مخالفة قانون الصيدلة والسمون خضع تحريات النيابة التي وجها له التهمة وأحالت البلاغ للمحكمة التي استمعت للشاكي وشهود الإتهام تم أستجواب المتهم وأنكر التهمة ودفع بإنه كفيف لا يستطيع مزاولة هذه المهنة .
الخرطوم (كوش نيوز)