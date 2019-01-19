تحرُّكات بالاتحادي الديمقراطي للإطاحة بأحمد بلال عثمان

كشفت مصادر عن تحركات شباب بالحزب الاتحادي الديمقراطي للإطاحة بالأمين العام المكلف، د. أحمد بلال، من قيادة الحزب.
وقالت مصادر مطلعة لـ “باج نيوز” أمس، إن الاتحاديين شرعوا في جمع توقيعات من أعضاء المؤتمر المصعدين للإطاحة ببلال، وتوقع أن لا تأتي الخطوة بنتائج، وأضاف “رغم ذلك، هناك رؤساء وأمناء منتخبون أبدوا تأييدهم وحماسهم لخطوة إنهاء تكليف بلال بالحزب، خاصة بعد فشله في عقد المؤتمر العام، وعدم انحيازه لمطالب الشعب والجماهير”.
وطالب شباب الاتحادي الديمقراطي الأمين العام للحزب جلال الدقير بإصدار خطاب من مقر إقامته بلندن لإنهاء تكليف بلال، واختيار شخص مناسب يقود الحزب لحين انعقاد المؤتمر العام.
في ذات السياق، قال مصدر قيادي بالاتحادي، إن كثيراً من أهداف مبادرة الحوار الشعبي الشامل، التي فجرها الراحل الشريف زين العابدين الهندي، في تحقيق التحول السلمي الديمقراطي، والعدالة الاجتماعية والحرية، ما لم يتحقق بالحوار، يمكن تحقيقه الآن بالاحتجاج السلمي، واتهم القيادي الاتحادي حزب المؤتمر الوطني الحاكم بإجهاض المبادرة والالتفاف حول مخرجات الحوار الوطني، وتوقعت المصادر عقد اجتماع قريباً للإطاحة ببلال.
صحيفة الصيحة.