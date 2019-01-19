أعلنت أنه خلال “3” أشهر سيتم ترحيل المُخالفين دولة الجنوب تشرع في تسجيل الأجانب المقيمين بأراضيها

أعلنت الشرطة في دولة جنوب السودان، عن شروعها في إجراءات لبدء تسجيل الأجانب بهدف حصرهم وتوفيق أوضاعهم في ثلاث من الولايات، مؤكدة سير العملية بصورة جيدة نتيجة للإقبال الكبير للأجانب بمراكز التسجيل في العاصمة جوبا.
وقال المتحدث باسم الشرطة دانيال جاستين في تصريح لـ “راديو تمازُج”، إن إجراءات التسجيل ستبدأ في بقية الولايات قريباً، بعد انتهاء ورشة العمل لمديري الجوازات في الولايات.
وأعلن أنه تم توجيه المديرين بعدم فرض أي رسوم على الأجانب خلال إجراءات التسجيل في الولايات.وأوضح جاستين أن إجراءات التسجيل مجاناً ولا يتم فرض أي رسوم، وقال “هذا الإجراء مجاني خلال ثلاثة أشهر، وما نريده فقط هو أن يقوم كل الأجانب بإبلاغ أنفسهم لمراكز التسجيل”.
وقال مسؤول الشرطة، إن الإجراءات تسير بصورة جيدة في خمسة مراكز داخل العاصمة جوبا، وأبان أنه بعد انتهاء المدة المحددة ستقوم الشرطة بحملات قد تشمل ترحيل الأجانب الذين ليس بحوزتهم المستندات القانونية إلى بلدانهم وفقاً لقانون الهجرة والجنسية.وبدأت عمليات حصر وتسجيل الأجانب في جنوب السودان، في شهر يناير الحالي.
صحيفة الصيحة.