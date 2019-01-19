صفقة مخدرات تتسبب في مقتل سيدة على يد زوجها وشقيقه

باشرت محكمة سوبا شرق برئاسة القاضي الطيب سعد في محاكمة شقيقين متهمين بقتل سيدة ورمي جثتها بالعراء بعد خلافات نشبت بينهما والسيدة في صفقة مخدرات. وحددت المحكمة بداية جلساتها لاستئناف محاكمة المتهمين. وحسب التحقيقات أن الشرطة تلقت بلاغًا عن اختفاء سيدة من منطقة الكلاكلة وباشرت تحقيقاتها باتخاذ إجراءات أولية بإصدار نشرة للبحث عنها إلا أن المختفية تطابقت أوصافها مع جثة لسيدة عثرت عليها الشرطة مقطعة داخل مزرعة بضاحية سوبا شرق، ومن خلال معاينتها اتضح أنها للسيدة المختفية فأخذت التحقيقات منحًى آخر توصلت فيه لأدلة تورط زوجها وشقيقه اللذين يعملان في تجارة المخدرات.
وكشفت التحقيقات أن خلافا دب بسبب استيلاء القتيلة على أموال إحدى الصفقات فقاما باستدراجها الى سوبا وقتلها وتقطيعها ورمي جثتها. وحصلت الشرطة على أدلة دامغة استندت عليها النيابة في توجيه الاتهام لهما بالقتل العمد.
صحيفة الصيحة.