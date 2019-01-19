في قضية مقتل عمال المطار المحكمة تحدد موعد النطق بالحكم في مواجهة الهارب

تسلمت محكمة جنايات شرق سوبا برئاسة القاضي الطيب سعد المرافعات الختامية لهيئة الاتهام في محاكمة المتهم الأساسي في جريمة قتل اثنين من أبناء العسيلات على يد متهمين من منطقة الفادنية بعد خلاف حول تهريب سبائك من الذهب لإمارة دبي.
وأمهلت المحكمة محامي الدفاع فرصة أخيرة لإيداع مرافعة الدفاع عن موكله وحددت موعدًا لجلسة النطق بالحكم، وكانت المحكمة قد فصلت إجراءت محاكمة المتهم عن ( 6) آخرين أوقعت عليهم عقوبة الإعدام شنقًا حتى الموت بعد القبض على المتهم الهارب عن طريق منظمات الشرطة الدولية (الانتربول) لهروبه قبل ساعات من اكتشاف الجريمة. وحسب التحقيقات في الحادثة أن تجار ذهب بمنطقة الفادنية بشرق النيل، اتفقوا مع عاملين اثنين بمطار الخرطوم على تهريب سبائك ذهب قدرت قيمتها بـ(13) مليار جنيه ، بيد أن الذهب اختفى بعد أن أخطرهم المستلم بدبي أن الحقيبة وصلته فارغة مما دفع المتهمين بالداخل إلى استدراج القتيلين إلى المزرعة بضاحية شرق النيل وتعذيبهما بوحشية للحصول على اعترافات منهما عن مكان اخفائهما للذهب، الا إنهما توفيا إثر التعذيب بالنار والسياط وخلع أظافرهما. واستطاعت الشرطة توقيف عدد من المتهمين، و تمكن آخرون من الهرب خارج البلاد، وتمكنت المحكمة من القبض على أحدهم عبر الإنتربول بدولة الإمارات.
صحيفة الصيحة.