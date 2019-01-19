تحويل مبالغ الصرف الصحي إلى مشروعات المياه بكسلا والبحر الأحمر

قرر رئيس مجلس الوزراء القومي وزير المالية، معتز موسى، قرار بتحويل المبلغ المخصصة للصرف الصحي لولايتي البحر الأحمر وكسلا لمشروعات المياه بالولايتين.
وناقش في اجتماع مجلس إدارة صندوق وإعادة تنمية الشرق، تقرير الأداء للعام 2018م وسير الأداء، مؤكدا الجهود المبذولة من إدارة الصندوق بالتركيز على التنمية في الولايات الثلاثة، داعياً إلى حل كل المعوقات التي تواجه بعض المشروعات، مشيراً إلى أن التركيز على الخطة المرحلية للمياه في ولايتي البحر الأحمر وكسلا، موجها بصياغة ميزانية الصندوق للعام 2019م وفق موازنة البرامج والأداء، عبر لجنة مكونة من اللجنة العليا برئاسة مساعد رئيس الجمهورية موسى محمد أحمد ونائب رئيس اللجنة العليا لتنفيذ اتفاق الشرق وعضوية ولاة الشرق الثلاثة وأعضاء مجلس الإدارة ووزارة المالية.
وأوضح المدير التنفيذي لصندوق إعادة وتنمية الشرق أبوعبيدة دج، أن الاجتماع وجه بإكمال المشروعات وإيجاد المعالجات للمشروعات التي تأثرت بالإجراءات الاقتصادية الأخيرة، واستمع لمشروعات المانحين وكهرباء شرق السودان والتي وصل العمل فيها إلى 75% لإنارة أكثر من 600 قرية وإدخال 600 ألف مشترك، بالإضافة إلى كهربة المشاريع الزراعية والبستانية والصناعية، بجانب طرق شرق السودان التي تشمل ما يقارب 600 كيلومتر طرق مسفلتة، بجانب أربع كباري نيلية، بالإضافة إلى المعالجات لمضي العمل في المشروعات وعدم التوقف، كما أجاز الاجتماع ميزانية العام 2019م، وتم تشكيل لجنة للوقوف على إكمال المشروعات الممتدة العام الماضي.
وقدم وزير النقل حاتم السر، تنويراً حول تشغيل الميناء الجنوبي بالبحر الأحمر عبر شركة فلبينية لتطوير وتحديث الميناء والنهوض بها، وتعظيم العائد من إيراداته لدفع العملية الاقتصادية، وقال إن الشركة ستحول الميناء إلى ميناء عصري حديث، ثم توظيف عدد كبير من العمالة بالبحر الأحمر.
صحيفة السوداني.