وزير السياحة والآثار يؤكد الاهتمام بالقطاع لدعم الاقتصاد

أكد وزير الثقافة والسياحة والآثار القومي، عمر سليمان، اهتمام الدولة بالسياحة باعتبارها مورداً اقتصادياً لا سيما الاهتمام بمحمية الدندر الاتحادية، وتعزيز دورها في المحافظة على الموارد الطبيعية.
وناقش الوزير خلال ترؤسه الاجتماع الموسع بمنتجع قلقو السياحي بمحمية الدندر، أهمية محمية الدندر في دعم الاقتصاد القومي وكيفية الحفاظ عليها من المهددات، بجانب إشراك القرى حول المحمية في الحفاظ عليها.
وفي السياق أكدت وزيرة الدولة بالوزارة، سمية أكد، أهمية الموقع الاستراتيجي للمحمية والتنوع البيولوجي، ما جعلها موقعاً مثالياً ومختبراً علمياً للأبحاث والدراسات البيئية، ودعت لضرورة تنوير وتبصير السكان المحليين بمفهوم السياحة البيئية والطبيعية، وإشراكهم في الحفاظ عليها وحمايتها من المهدّدات.
وقد أكد معتمد الدندر أن هذه الزيارة تعد من الأهمية بمكان لدعم وتطوير محمية الدندر، وتأهيل البنى التحتية للسياحة لا سيما الطريق الرابط من حاضرة المحلية إلى داخل المحمية.
شبكة الشروق