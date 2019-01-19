تعاون علمي بين السودان و(10) جامعات نيجيرية

دخل وفد يضم مؤسسات التعليم العالي من عشر جامعات نيجيرية في مباحثات مع جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا بالخرطوم لبحث التعاون في مجالات التعليم العالي والبحوث العلمية والتعليم عن بعد والاستفادة من تبادل الخبرات.
وقال مدير جامعة السودان بروفيسور راشد حسين، إن الوفد النيجيري من مؤسسات التعليم العالي وصل البلاد للدخول في شراكات وإنزال الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين لدى زيارة وفد الجامعة لنيجيريا مؤخرا، وأشار إلى أن الجانبين يعملان على تعزيز العلاقات في مجالات التعليم عن بعد والبحوث العلمية والبرامج الثنائية المشتركة، وقال إن الجامعة لديها شراكات عدّة مع عدد من الجامعات الخارجية كالجامعات الصينية والبيلاروسية، مشيرا إلى أن مثل هذه الشراكات لها ما بعدها في مجال تطوير التعليم العالي، وقال إن الوفد النيجيري يعمل على الاستفادة الكبرى من تجربة التعليم عن بعد.
صحيفة السوداني.