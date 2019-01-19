حركات دارفور تتهم جبريل بالمزايدة بشأن مفاوضات السلام

أكدت حركة تحرير السودان الثورة الثانية بقيادة أبو القاسم إمام، رفضها القاطع لربط حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم إستئناف التفاوض حول سلام دارفور بالإحتجاجات.
وقال محمد إدريس عضو هيئة قيادة الحركة في تصريح لـ(smc) أن رفض جبريل لإستئناف التفاوض الغرض منه محاولة لي ذراع الحكومة في ظل الإحتجاجات الحالية، مبيناً أن الظروف الإقتصادية العابرة التي تمر بها البلاد تتجه نحو الحل والإنفراج، واصفاً الحركات المسلحة والقوى السياسية التي تريد أن تزايد وتستثمر في الظروف الحالية بأنها لا فرق بينها وتجار الحرب.
وفي السياق وصف الطيب خميس القيادي بحركة العدل والمساواة بقيادة بخيت دبجو، مقاطعة جبريل للتفاوض، بأنه “حديث غير موضوعي وبطولات وهمية ومواقف ليس لها أثر”، مشيراً إلى أن هناك إلتزام أخلاقي من هذه الحركات للوساطة بإستئناف التفاوض من أجل الوصول إلى السلام، مؤكداً أن العملية السلمية في دارفور قضية ملحة ومهمة ويجب ان يمضي الجميع فيها قدماً نحو تحقيق السلام.
الخرطوم (smc)