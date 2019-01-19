مبادرة السودان للأمن الغذائي العربي تتصدر أجندة قمة لبنان

تتصدر مبادرة السودان للأمن الغذائي العربي أجندة وأعمال القمة العربية التنموية الرابعة التي تستضيفها العاصمة اللبانية بيروت، يوم الأحد، والتي يشارك فيها السودان بوفد يقوده النائب الأول لرئيس الجمهورية، الفريق أول ركن بكري حسن صالح.
وحوى جدول أعمال القمة أهم البنود التي تشكل أولويات التعاون الاقتصادي والاجتماعي والتنموي بين الدول العربية في المرحلة القادمة. ويأتي على رأس جدول أعمال القمة مبادرة السودان للأمن الغذائي العربي.
وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي في تصريحات صحفية، بالمركز الإعلامي المعد لتغطية أعمال القمة، يوم السبت، إن بند الأمن الغذائي العربي المطروح من السودان، يخص التعاون بين الدول العربية حول توفير الغذاء للدول العربية التي تسورد غذائها من خارج العالم العربى وتوفيره من خلال إمكانيات عربية داخلية.
وقال زكي إن جدول أعمال القمة يشمل ٢٧ بنداً، من بينها بنود إجرائية، وبنود موضوعية اقتصادية واجتماعية. وأضاف أن أهم البنود المطروحة اقتصادياً البند الذي يخص تطورات منطقة التجارة الحرة العربية المشتركة وبند الميثاق العربي لتطوير المؤسسات الاقتصادية المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، مشيراً إلى أن هناك ميثاقاً عربياً في هذا الشأن سيتم طرحه لجميع الدول العربية.
وأشار زكي إلى عدد من الموضوعات الاجتماعية التي ستناقشها القمة، من بينها بنود تخص المرأة والطفل والإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد وبند منهاج العمل للأسرة في المنطقة العربية فى إطار تنفيذ التنمية المستدامة.
شبكة الشروق