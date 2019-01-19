السودان .. البشير يخاطب حشداً جماهيرياً بـ”الكريدة” يوم الأحد

خاطب رئيس الجمهورية، المشير عمر البشير، يوم الأحد، اللقاء الجماهيري الحاشد في منطقة الكريدة بمحلية الدويم بولاية النيل الأبيض، وأعلن الوالي، أبوالقاسم الأمين بركة، اكتمال كافة الاستعدادات وجاهزية الولاية لزيارة الرئيس البشير.
وترأس بركة، يوم السبت، اجتماع اللجنة العليا لاستقبال رئيس الجمهورية، والذي انعقد في بخت الرضا بمدينة الدويم، بمشاركة القوى السياسية، وفعاليات المجتمع، وشيوخ الطرق الصوفية بالولاية.
من جانبه، أشار رئيس المجلس التشريعي بالولاية، إسماعيل نواي السيد، إلى اكتمال كافة الترتيبات لاستقبال رئيس الجمهورية الذي سيزور الولاية مشاركاً في الذكرى السنوية لزيارة الشيخ البرعي لمنطقة الكريدة.
شبكة الشروق