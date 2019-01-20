بعد انفصالها الثاني .. هل تعود “أفراح عصام” الى الأضواء مرة أخرى

اتسمت حركة المطربة الشابة “أفراح عصام” الفنية بعد انفصالها الأول بالديناميكية والدأب بعد انفصالها عن زوجها الأول الملحن “أحمد المك” ربما لإدراكها أن مطلوبات بقائها في الساحة الفنية تقتضي منها التعامل بجديدة ولتثبت أنها قادرة على النجاح دون السند الذي كان يقدمه لها زوجها السابق .
وانتجت “أفراح” وبحسب صحيفة المجهر عدداً من الأغنيات الخاصة ثم دشنت ألبومها (حبيب لالا) صالة سبارك سيتي بجمهور عملت على حشده مجاناً ونجح الأمر وهو ما كان منتظراً في هذا محافل كون المقصود بها حشد الصالة فقط .
والآن بعد انفصالها عن زوجها بعد (6) أشهر فقط اختفت فيها “أفراح” عن المشهد الغنائي هل تعود “أفراح” الى مغازلة أحلامها الفنية من جديد أم تكتفي بما حققته في السابق وتبحث عن استقرار جديد بعيداً عن الساحة الفنية .
الخرطوم (كوش نيوز)