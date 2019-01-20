رجل يقاضي ابنته وعريسها الثري ويطالب بفسخ عقد زواجهما

تقدم رجل بدعوى فسخ نكاح أمام المحكمة الشرعية مطالباً بفسخ عقد نكاح ابنته التي تزوجت وغادرت البلاد، ووفقاً للمعلومات الواردة حسب صحيفة الإنتباهة فإن الأب استند في دعواه التي قدمها بواسطة المحامي الفزاني محمد الكباشي، على أن زواج ابنته تم دون رضاه ودون حضوره كـ(ولي أمر) وأن الفتاة استعانت بشقيقها المختل عقلياً لإتمام الزفاف ومن ثم غادرت البلاد.
وقائع القضية..
تربت الشابة (أ) وترعرعت في كنف أسرتها التي شأنها شأن أي أسرة سودانية محافظة على العادات والتقاليد والأعراف، إلا أنها كانت دوماً تحلم بالزواج من رجل ثري يغدق عليها بالمال لتعيش حياة الرفاهية والترف، ومرت الأيام وكبرت الشابة حتى جاء ذلك اليوم حينما ذهبت لزيارة شقيقتها بإحدى الجامعات.
حينما دلفت (أ) إلى الجامعة لم تكن تدري أن القدر يخبئ لها أمراً ما، وهنالك التقت بشقيقتها وصديقة شقيقتها التي كانت جالسة وفي تلك الأثناء لعبت الصدفة دورها ليحضر والد الصديقة ويتعرف على شقيقة صديقة ابنته وبدأ الطرفان يتبادلان النظرات وكان الرجل ثرياً جداً إلا أنه قد تجاوز الستين من العمر.
تم التعارف والتقط الرجل هاتف الفتاة وبدأ في التواصل معها وطلب التقدم لها رسمياً لطلب يدها من أسرتها إلا أنها حينما حاولت جس نبض أسرتها إزاء الفكرة وجدت عدم الترحيب بالفكرة والنفور من قبل أسرتها فما كان منها إلا وأن اتفقت مع الرجل على إتمام الزواج وبالفعل قام الرجل بدفع مهر لها يقدر بأكثر من مليون ونصف المليون.
وافقت الشابة على مضض وهنا فكرت في من سيكون ولي أمرها وسارعت بوضع خطة حيث قامت باقتياد شقيقها الذي يعاني من مرض نفسي إلى الموقع الذي حدده العريس للزفاف وتم عقد القران بحضور الأخ ولياً للعروس واكتملت مراسم الزفاف وغادر العروسان خارج البلاد وحينما طال غياب الفتاة وحضر شقيقها قام بإخطار الأسرة التي ثارت ثائرتها وقرر الأب رفع دعوى قضائية لإفساد وفسخ النكاح.
وبالفعل تقدم بدعوى قضائية أمام المحكمة الشرعية بواسطة المحامي الفزاني محمد الكباشي والذي طالب بإبطال النكاح والتفريق بينهما مؤقتاً لحين الفصل في الدعوى وعلل الأب بأن الأصل في الزواج وجود الولي وأن ابنته أتمت زواجها دون حضوره ودون رضاه وأنها أتممت زفافها بحضور ولي وهو شقيقها لافتاً إلى أنه مريض نفسياً وغير مؤهل لإتمام الزفاف من جهتها أصدرت المحكمة إعلاناً بالحضور للزوجين.
الخرطوم (كوش نيوز)