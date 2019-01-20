شاب يقتل والدته وشقيقته طعناً بالسكين

لقيت سيدة وابنتها مصرعهما إثر تعرضهما للاعتداء من قبل ابنها الشاب البالغ 22 عاماً والذي سدد طعنات بالسكين لوالدته وشقيقته فأرداهما قتيلتين في الحال وحسب صحيفة الإنتباهة فإن الحادثة وقعت بحي الشاكرين شرقي العاصمة الفاشر بولاية شمال دارفور حينما قام المتهم بتسديد طعنات لوالدته وانتقل ليسدد طعنات لشقيقته البالغة 26 عاماً ما أدى لمصرعهما في الحال وفور ورود بلاغ تحركت الشرطة إلى موقع الحادث وتم نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى الفاشر فيما دون بلاغ في مواجهة المتهم الذي ألقى القبض عليه بموقع الحادث وشرعت الشرطة في التحقيق معه للتوصل لأسباب ارتكابه للجريمة.
الخرطوم (كوش نيوز)