أردوغان: ميراثنا يمتد من “آسيا الوسطى” إلى “سواكن “

قال الرئيس التركي رجب أردوغان، الأحد، إن الأتراك يتشبثون بميراث الأجداد في كل مكان، بدءاً من آسيا الوسطى وأعماق أوروبا، وانتهاءً بجزيرة سواكن. ولفت إلى أن الأتراك يهتمون كثيراً بمكة والمدينة المنورة وبقية المدن التي هي رمز للحضارة الإسلامية.
وقال خلال اجتماع تعريفي بمرشحي حزب “العدالة والتنميىة” للانتخابات المحلية المقررة في 31 مارس وفقاً لوكالة “الأناضول”، إن “البدايات مهمة دوماً”، لذلك قام المسؤولون الأتراك بزيارة منغوليا لحماية المسلات الأورخونية، التي تعد أبرز أقدم أثر مكتوب باللغة والأحرف التركية القديمة.
وتابع “لهذا نتشبث بميراث الأجداد في كل مكان، بدءاً من آسيا الوسطى وأعماق أوروبا، إلى جزيرة سواكن في السودان. ولهذا أيضاً نستميت في الدفاع عن قضية القدس”.
وعلى هامش زيارته إلى السودان في ديسمبر 2017، تجول الرئيس أردوغان في جزيرة سواكن وتعهد بإعادة بنائها.
وتطرق الرئيس أردوغان إلى بعض الجهات التي “تسعى دوماً لعرقلة تركيا في تحقيق أهدافها الكبرى”، معتبراً أن “بعض هؤلاء دمى في هذه اللعبة بإرادتهم، فيما البعض الآخر قام بذلك عن جهل”.
الشروق.